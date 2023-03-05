شنيشل يوجه دعوة لمحترف نادي مالمو السويدي للانضمام للمنتخب الأولمبي

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي، انه "وجّه مدربُ المنتخب الأولمبيّ لكُرةِ القدم "راضي شنيشل" الدعوةَ لمحترف نادي مالمو السويدي "يوسف الامام" للانضمامِ إلى المنتخبِ الأولمبيّ".وأضاف: ان "ذلك تمهيداً للدخول في غمار منافساتِ بُطولةِ الدوحة الدوليّة التي من المزمع انطلاقها من 20 إلى 28 من الشهر الحالي".