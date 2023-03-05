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شنيشل يوجه دعوة لمحترف نادي مالمو السويدي للانضمام للمنتخب الأولمبي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
وجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاحد، دعوة للاعب العراقي المحترف في نادي مالمو السويدي يوسف الامام للانضمامِ إلى المنتخبِ الأولمبيّ.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي، انه "وجّه مدربُ المنتخب الأولمبيّ لكُرةِ القدم "راضي شنيشل" الدعوةَ لمحترف نادي مالمو السويدي "يوسف الامام" للانضمامِ إلى المنتخبِ الأولمبيّ".
وأضاف: ان "ذلك تمهيداً للدخول في غمار منافساتِ بُطولةِ الدوحة الدوليّة التي من المزمع انطلاقها من 20 إلى 28 من الشهر الحالي".
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