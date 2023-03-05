على ملعب "سيء".. العراق يستعد لمواجهة الحسم في آسيوية الشباب

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "تدريباتُ منتخبنا جرت في ملعبٍ سيءٍ يفتقرُ إلى أبجديات الملاعب، ولم تراعَ فيه أي معايير، فقد افتقدَ الأرضيةَ الجيدة، وكذلك لغرفِ المنازع والإنارة".واستغرب الاتحاد، "موافقة الاتحادُ الآسيوي ولجان فحص الملاعب على خوضِ المنتخبات المشاركة، التدريبات في تلك الملاعب"، مشيراً إلى "اختصار تدريبات اليوم على تمريناتٍ خفيفةٍ للاعبين وبعض التدريبات الخاصة للذين لم يشاركوا؛ بسبب أرضيةِ الملعب السيئة، بينما تمت إراحةُ اللاعبين الذين شاركوا في مباراةِ أوزبكستان".من جانبه، تحدث مدربُ منتخب الشباب عماد محمد مع اللاعبين، مؤكداً ضرورة الاستفادةِ من النقاط الإيجابيّة التي حصلت في المُباراةِ السابقة، وتصحيح الأخطاء والسلبيات التي حصلت في تلك المباراة. كما طالبَ بعضَ اللاعبين بالعودةِ إلى مستواهم الفني المعروف، والابتعاد عن التراخي والتهاون في مباراةِ المنتخب المُقبلة أمام سوريا.وأوضحَ محمد: "لا يظن البعضُ أن منتخب سوريا قد خسرَ المباراتين السابقتين فهو منتخب ضعيف، على العكس، فهو يضمُ لاعبين جيدين، ومنتخبٌ محترمٌ، لذا علينا أن نحترمه عند مواجهته الثلاثاء المقبل، ولديَّ كاملُ الثقة بلاعبي منتخبنا بتحقيقِ نتيجةٍ إيجابيّةٍ لضمان التأهلِ إلى الدور الثاني من منافساتِ هذهِ البطولة".