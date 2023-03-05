تين هاج بعد رحيل رونالدو: أنام جيدا

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه "لم يرتجف له جفن بعد مغادرة رنالدو قلعة "أولد ترافورد"، في تشرين الثاني الماضي".واوضح المدرب الهولندي في حديثه عن كواليس وأسباب رحيل رونالدو: "كان هناك قلة انضباط في مانشستر يونايتد، لا يمكن أن أكذب بخصوص أمر كهذا. اللاعبون الكبار يحبون النظام، ليس داخل الملعب فقط، وبالتالي تحتاج لوضع قواعدك".وأضاف: "في كل منظومة عندما تغيب قواعد الانضباط وينتشر التساهل يتحول الأمر إلى فوضى، كان من الواضح أن ينعكس ذلك في أرض الملعب".وعلق المدرب الهولندي: "كانت لدي أسبابي، وأدركت العواقب حتى لو تحققت نتيجة سلبية، لم أشعر بالقلق. أنام جيدا في مثل تلك الليالي".وتابع: "يتوجب علي اتخاذ قرارت في مصلحة النادي، لذلك من الضروري مجابهة العواقب وتأثيرها".ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.