سعر فلكي لبيع مبابي وريال مدريد يلتف عليه

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث إذا وافق الطرفان.ويحق تفعيل هذا البند حتى تموز المقبل، وإن لم يحدث ذلك، سيكون باب رحيل الفرنسي مفتوحا بنهاية الموسم المقبل.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سيدرس قرار بيع مبابي في الصيف المقبل، ما لم يجدد تعاقده مع النادي، حتى لا يخسره مجانا في 2024.وأضافت الصحيفة أن "بي إس جي" حدد 200 مليون يورو للموافقة على رحيل نجمه، لكن ريال مدريد، أكبر المهتمين بالتعاقد مع مبابي، لا ينوي دفع هذا الرقم في الصيف المقبل، ويفضل الانتظار حتى 2024 لضمه مجانا.وفي ظل ارتفاع راتبه، لن تكون الأندية المهتمة بضم مبابي كثيرة، لكن من المحتمل أن يقتحم تشيلسي وليفربول سباق التعاقد مع النجم الفرنسي، وفقا ل"ليكيب".