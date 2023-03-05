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ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة
Alsumaria Tv
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اكتسح ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي احتضنها ملعب أنفيلد.
وسجل سباعية ليفربول كودي جاكبو (43- 50) وداروين نونيز (47- 76) ومحمد صلاح (66- 83) وروبرتو فيرمينو (89).
وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.
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