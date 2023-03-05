ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة

اكتسح ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي احتضنها ملعب أنفيلد.



وسجل سباعية ليفربول كودي جاكبو (43- 50) وداروين نونيز (47- 76) ومحمد صلاح (66- 83) وروبرتو فيرمينو (89).



وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.