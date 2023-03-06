أمانة بغداد تعلن توزيع قطع الأراضي للاعبي وأعضاء المنتخب العراقي

وذكر بيان للامانة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "أجرت قرعة توزيع قطع الاراضي على لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم والملاك التدريبي والاداري واعضاء الوفد ورئيس ونواب واعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم والحكام العراقيين المشاركين في بطولة خليجي ٢٥ في البصرة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".وأشار إلى أن "قرعة توزيع قطع الاراضي تم اجرائها بشفافية عالية برئاسة امين بغداد عمار موسى كاظم وبحضور وكلاء امانة بغداد الاداري والفني ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن يونس محمود واعضاء الاتحاد وعدد من اللاعبين وجمعاً من وسائل الاعلام".وأضاف البيان، ان "امانة بغداد هيأت قطع اراضي بمساحة (٢٠٠) م٢ في العاصمة بغداد وقامت باجراء القرعة لتوزيعها على اعضاء الفريق مجاناً تكريماً لإحرازهم كأس بطولة خليجي ٢٥ التي اقيمت في البصرة الفيحاء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".وأكد أمين العاصمة، وفق البيان، ان "امانة بغداد داعمة لقطاع الشباب والرياضة ورئيس مجلس الوزراء يولي هذا القطاع اهتماماً خاصاً وهذا التكريم يعد داعماً وحافزاً لمنتخبنا الوطني لتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات في المحافل الرياضية القادمة".