عقب سباعية ليفربول.. مدرب يونايتد يتخذ قرارا حاسما تجاه لاعبيه

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "تين هاج طالب لاعبي مانشستر يونايتد بالحضور لمركز تدريبات الشياطين الحمر، صباح اليوم، عقب ساعات فقط من الخسارة أمام ليفربول".وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "لاعبي يونايتد حضروا لمركز التدريبات في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بينما تواجد المدرب الهولندي قبل وصولهم بساعتين".ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال بيتيس، الخميس المقبل، في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب "أولد ترافورد".يذكر أن رصيد مانشستر يونايتد تجمد عند 49 نقطة بالمركز ال3 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الخسارة أمام ليفربول.