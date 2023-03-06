نيمار يصدم جماهير باريس قبل مواجهة البايرن

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، على ملعب أليانز أرينا، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.ويحتاج فريق العاصمة الفرنسية للفوز خارج ملعبه من أجل التأهل للدور ربع النهائي، عقب الهزيمة أمام الفريق البافاري على ملعب حديقة الأمراء بهدف نظيف في مباراة الذهاب.وسيكون على لاعبي باريس سان جيرمان محاولة خطف الانتصار وحدهم، بدون نجمهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي سيغيب عن باقي الموسم للإصابة.وأعلن نادي باريس سان جيرمان، غياب نيمار عن التدريبات الجماعية لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.وخرج نيمار مصابا على نقالة في الدقيقة 51 من مباراة ليل، التي حسمها رفاقه بنتيجة 4-3، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الفرنسي، يوم 19 فبراير/شباط الماضي.وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي: "عانى نيمار من عدة نوبات من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة".وأوضح: "أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية لعلاج الأربطة، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وأكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم هذه الحاجة".وأتم: "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة، ومن المتوقع أن يستغرق من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريب الجماعي".يُذكر أن نيمار هو أحد نجوم باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، حيث سجل 18 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة خلال 29 مباراة فقط بكافة المسابقات.