باريس يعلن انتهاء موسم نيمار

وأشار بي إس جي في بيان طبي عبر موقعه الرسمي، الاثنين "لقد عانى نيمار من عدة إصابات في كاحل قدمه اليمنى في السنوات الأخيرة".وكشف البيان "بعد إصابته الأخيرة بالتواء في الكاحل يوم 20 شباط الماضي، أوصى الجهاز الطبي للنادي بإجراء عملية جراحية لنيمار، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وذلك بعد توصية جميع الخبراء الآخرين الذين تمت استشارتهم".وأوضح النادي الباريسي "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام المقبلة، في مستشفى أسبيتار بالدوحة".وكشف بي إس جي في ختام بيانه، أن نيمار جونيور سيغيب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.وتفسد هذه العملية الجراحية الأداء المميز لنيمار هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة.