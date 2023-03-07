بهزيمة ثقيلة.. المنتخب القطري يودع كأس اسيا للشباب

وودع المنتخب القطري للشباب البطولة بعد هزيمة الثقيلة منافسات البطولة، دون أي يحقق فوز.وسجل هدف المنتخب القطري الوحيد مصطفى عصام في الدقيقة الثانية، فيما أحرز أهداف المنتخب الأسترالي كل من: حسن الغريب لاعب المنتخب القطري خطأ في مرماه (13)، وودونيل (21)، ورافائيل رودريجيز (25)، وأوليفرا هدفين (39 و76)، وجون ويل (76)، وجابريل بوبوفيتش (79)، وجودوين (90)، وبادولاتو (90 + 2).وكان المنتخب الإيراني قد فاز على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، لتتساوي منتخبات إيران وأستراليا وفيتنام برصيد 6 نقاط.وضمن المنتخبان الأسترالي والإيراني التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات الـ3 وفق تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.