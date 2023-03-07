رغم التعادل مع سوريا.. شباب العراق إلى ربع نهائي كأس آسيا

تعادل منتخب شباب العراق، مع نظيره السوري بهدف لهدف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من نهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً والمقامة في أوزبكستان.

وسجل حيدر عبد الكريم الهدف الأول للعراق في الدقيقة 16.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع، تمكن زكريا رمضان من تسجيل هدف التعادل لسوريا.



ورغم التعادل مع سوريا، ضمن ليوث العراق التأهل إلى دور ربع نهائي كأس آسيا، وذلك بعد التعادل السلبي الذي انهى مواجهة أوزبكستان واندونيسيا.