وبحسب صحيفة "ماركا" نقلا عن "إل باييس"، فإنه تم إثبات أن برشلونة مسؤول عن الجريمة وكذلك الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.وأضافت الصحيفة: "هناك عدد كبير من رؤساء النادي تأثروا بهذه القضية مثل خوان جاسبارت، خوان لابورتا، وساندرو روسيل، في الفترة المذكورة قبل أن يصبح بارتوميو رئيسا للنادي".وتابع التقرير: "سيتهم مكتب المدعي العام برشلونة بالفساد، وهي جريمة دخلت حيذ التنفيذ الجنائي لعام 2010، والتي تشمل الاحتيال في المجال الرياضي".وستحال الشكوى إلى محكمة في مدينة برشلونة، بعد جمع النتائج والمستندات التي توصل لها عملاء الشرطة نتيجة للتحقيقات التي أجريت من عام 2011 وحتى يوليو 2018، حين وضع بارتوميو حدا لهذه الممارسات.