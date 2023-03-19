في باريس.. ميسي يلتقي بميسي بغداد

التقى أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي مع الطفل العراقي احمد محمد عبد الله من محافظة الانبار، الممثل الرئيسي في الفيلم الروائي الطويل (ميسي بغداد) للمخرج سهيم عمر خليفة.

والفيلم من انتاج شركة "أ تيم البلجيكية" للمنتج هندريك فيرثيه ومن توزيع شركة وايلد بنش الفرنسية وبدعم من وزارات الثقافة في العراق وبلجيكا وهولندا.

وتم انتاج هذا الفيلم بمشاركة ممثلين وفريق انتاج عراقي وتم تصويره بالكامل في مواقع تصوير عراقية، ويتحدث الفيلم عن (حمودي، طفل عراقي عاشق لكرة القدم يفقد ساقه بسبب وظيفة والده المشكوك فيها عام 2009، يقاتل الأب من أجل عائلته بينما يكافح ابنه للحفاظ على حلمه حياً).

وسيتم عرض الفيلم في صالات السينما العراقية في شهر مايو من هذا العام، كما يتطلع فريق الفيلم الى تقديم الفيلم كمرشح العراق للمنافسة على جوائز الاوسكار في النسخة القادمة.



وحمودي كان يحلم باللقاء مع اللاعب العالمي ميسي بعد ان قام بالتمثيل في الفيلم وهو يحمل اسم ميسي بغداد، وتم تحقيق هذا اللقاء بين ليونيل ميسي وميسي بغداد بالتنسيق بين شركة السينما العراقية لزيد الخفاجي والسفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه وشركة رولة برودكشن العراقية للمنتج محمد الغضبان.