الكلاسيكو.. برشلونة يهزم الريال ويبتعد في صدارة الليغا

حقق برشلونة انتصاراً قاتلاً على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء الأحد، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 في الليغا.



وسجل لريال مدريد رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بينما سجل لبرشلونة سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي (90+2).



وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 12 نقطة.