قلق في برشلونة بعد مباراة الكلاسيكو

وتفوق برشلونة على ريال مدريد (2-1)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.وظهر المهاجم البولندي في احتفالات برشلونة بالفوز داخل غرفة الملابس بحالة مقلقة، حيث تبين أنه يعاني من إصابة دموية في قدمه اليسرى.يذكر أن الفوز في مباراة الأمس رفع رصيد برشلونة إلى 68 نقطة في صدارة الليجا، متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة.وتقدم ريال مدريد في مباراة الأمس عن طريق رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 9، بينما سجل للبارسا سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي (90+2).