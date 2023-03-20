إنجاز أوراق محترف عراقي في السويد

وذكر عضو لجنة المحترفين، أحمد الفلوجي، بحسب بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "إنجاز أوراق اللاعب مرت بمراحل عدة من السويد وصولاً الى بغداد ، والتي تم فيها إصدار الأوراق الثبوتيّة لصاحب الـ 23 عاماً بفترةٍ قياسية".وأضاف: "إن الفترة السابقة شهدت إنجازَ أوراق عائلة اللاعب كافة أولاً"، مبيناً أن "المرحلة الأخيرة ستكون إصدار جواز اللاعب قريباً حتى يتسنى لنا نقل ملفه من الاتحادِ السويدي الى الاتحاد العراقيّ ليكون متاحاً لتمثيل المنتخبِ الوطني".وثمّن الفلوجي "حرصَ ومتابعة رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم لملف اللاعبين المحترفين ، خدمةً لمسيرة المنتخبات الوطنيّة ونجاحها في البطولاتِ المقبلة".