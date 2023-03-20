استدعاء أربعة لاعبين لصفوف المنتخب الوطني

اعلن المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الاثنين، عن استدعاء اربعة لاعبين من اجل معسكر روسيا.

وقال عماد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجهاز الفنيّ قررَ إضافةَ أربعة لاعبين هم كل من حمزة عدنان، ومصطفى محمد، وحسين عمار وكرار نبيل".



واضاف، ان "ذلك لتعويض غياب اللاعبين الذين سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا، وهم الأي فاضل، وأمير العماري، وكيفن يعقوب، بسبب مُمانعةِ أنديتهم من السفر إلى روسيا، وكذلك غياب كل من فراس ضياء وميرخاس دوسكي بسبب الإصابة".