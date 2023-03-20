مهدد بالغياب عن كلاسيكو الكأس.. إصابة احد نجوم برشلونة

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "الإصابة العضلية التي تعرض لها أراوخو تحتاج لراحة والغياب عن الملاعب لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع".وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "أراوخو سيغيب بذلك عن منتخب أوروجواي في التوقف الدولي الجاري".وسكيون مدافع برشلونة مهددًا أيضًا بالغياب عن مباراة ريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.وكان أراوخو، مدافع البارسا، عانى من آلام في عضلة المقرب أثناء خوض الكلاسيكو، أمس الأحد، والذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.وأرسل أراوخو إشارة إلى الجهاز الفني لبرشلونة أثناء المباراة أنه يعاني من إصابة عضلية، لكنه صمد حتى النهاية وقدم أداءً رائعًا في اللقاء.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" انتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه إيدير ميليتاو، مدافع الميرنجي، بالخطأ في مرماه.