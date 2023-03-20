ضربة جديدة لبرشلونة بعد الكلاسيكو

وكان برشلونة، قد أعلن إصابة أراوخو، مدافع الفريق، في العضلة المقربة في فخذه الأيسر بعد الكلاسيكو.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد انضم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط البارسا، لزميله أراوخو، بعد إصابته بانزعاج في عضلات الفخذ الخلفية.وأضافت الصحيفة، أنه تم استبعاد دي يونج من قائمة منتخب هولندا، خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا لمباراتي فرنسا وجبل طارق، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).ولفتت إلى أن دي يونج خضع للتصوير بالرنين المغناطيسي، وأسفرت النتيجة عن حاجته للراحة كي يتعافى من مشاكله البدنية.ويستعد برشلونة بعد فترة التوقف الدولي، لمواجهتي إلتشي في الليجا يوم 1 أبريل/نيسان المقبل، وريال مدريد في إياب نصف نهائي الكأس يوم 5 من نفس الشهر.