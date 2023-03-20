مستقبل ميسي.. تفاصيل جديدة تخص وجوده مع باريس

وينتهي عقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، دون توصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد حتى الآن.وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بنية سان جيرمان تغيير دماء الفريق في الموسم المقبل، والسماح برحيل ميسي، في ظل توتر علاقته بالجماهير.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أرسل ملاك باريس في قطر، تعليمات واضحة إلى ناصر الخليفي رئيس النادي، ولويس كامبوس المدير الرياضي، بضرورة الاحتفاظ بميسي بأي ثمن.وأوضحت الصحيفة، أن هذا الأمر يتنافى مع أفكار الخليفي وكامبوس، اللذين كانا على استعداد لرحيل البرغوث الأرجنتيني.وأكدت الصحيفة، أن إدارة باريس تعرضت لضغوط من الدوحة، بشأن ضرورة الإبقاء على ميسي في حديقة الأمراء.