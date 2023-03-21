استعداداً لمعسكر روسيا.. نجم اليونايتد يصل بغداد ليلتحق بالمنتخب الوطنيّ

وذكر اتحاد الكرة، في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "محترفُ مانشستر يونايتد الانكليزي زيدان إقبال وصل، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمةِ بغداد ليلتحق بوفدِ المنتخب الوطنيّ الذي من المؤمل أن يغادرَ مساءً اليوم إلى مدينةِ سوتشي الروسيّة".ويخوض المنتخبُ الوطنيّ صباح اليوم الثلاثاء ثاني وحدة تدريبيّة له استعداداً لمعسكر روسيا الذي يتخلل إقامة مباراة دوليّة وديّة ضد منتخبِ روسيا في 26 من الشهر الحالي.