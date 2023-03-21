خيسوس كاساس يستدعي لاعباً جديداً من نادي الجوية لصفوف المنتخب الوطني

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنتخب الوطني، خاض صباح اليوم الثلاثاء، ثاني وحداته التدريبية في ملعب الشعب الدولي، وذلك ضمن معسكره المقام في بغداد والذي من المؤمل أن يستمر لغاية الجمعة المقبل بعد إلغاء معسكر سوتشي والاكتفاء بمواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينة سانت بطرسبيرغ".وأضاف أن "تدريبات اليوم، التي حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد العراقي غالب الزاملي، شارك فيها (22) لاعبا هم كل من جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، أمجد عطوان، محمد علي عبود، حسين عمار، أسامة رشيد، أيمن حسين، أحمد فرحان، حمزة عدنان، علي فائز، مصطفى ناظم، إبراهيم بايش، اسو رستم، مصطفى محمد، لؤي العاني، حسين علي، كرار نبيل، الكسندر اوراها ، مناف يونس، علي الحمادي، واندريه السناطي، بينما غاب عن التدريبات اللاعب أحمد يحيى بعد شعوره بشد عضلي، وسيخضع لفحص الرنين حسب توجيهات طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار".على صعيد متصل، استدعى الجهاز الفني لاعب القوة الجوية حسن رائد، وسيباشر في تدريبات الغد مع المنتخب الوطني (صباحية، مسائية)، وسوف تشهد مشاركة الجميع بضمنهم علي عدنان وزيدان إقبال ".