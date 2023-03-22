وفاة رئيس اتحاد الكرة اللبناني السابق

وكان الراعي قد شغل منصب رئاسة الاتحاد منذ عام 1986 حتى 2001، حيث ساهم بشكل اساسي في عودة عجلة كرة القدم بعد توقفها منذ عام 1975 بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.وساهم الراعي في إقامة كأس لبنان وعودة نشاط اتحاد كرة القدم كالمعتاد، وتنظيم العديد من البطولات الرسمية ووضع الاتحاد اللبناني لكرة القدم على الخارطة العالمية.وسارعت الأندية اللبنانية لتقديم واجب العزاء عبر الحسابات الرسمية لها.