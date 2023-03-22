بينها عقوبات لنادي كربلاء.. لجنة الانضباط تصدر جملة قرارات

وذكر اعلام الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عقدت اجتماعاً لمناقشة بعض تقارير مشرفي المباريات".وأضاف البيان، أن "اللجنةُ ناقشت تقريرَ مشرف مباراة فريقي النفط وكربلاء التي جرت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/2/24 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث تبين لنا من خلال دراستنا لتقرير المشرف أن هناك مخالفةً من قبل جماهير نادي كربلاء ضد قوات الأمن ورميهم بالكراسي بعد خلعها".قررت اللجنة بحسب البيان ما يلي:- معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ مالیةٍ مقدارها 1000000 مليون دينار استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحةِ الانضباط .- توجيه عقوبة لفت نظر لنادي كربلاء لإساءة جماهيره ضد القوات الأمنية، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة أشد.- تحميل إدارة نادي كربلاء الاضرار التي تسببت بها جماهيرها نتيجة قلع وتكسير مقاعد المتفرجين، ومفاتحة إدارة ملعب الشعب الدوليّ من قبل أمانة سر الاتحاد لتحديد قيمة الأضرار وتحميلها ووجوب دفعها من قبل نادي كربلاء .- استناداً لنص المادة 1/42 من لائحةِ الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023) والتي تنص تدفع الغراماتُ على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبيّ إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً (0-3) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة.وأشار البيان الى أن "اللجنةُ ناقشت تقرير مباراة ناديي كربلاء والديوانية التي جرت في نادي كربلاء بتاريخ 2023/2/19 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم، وقد أوضح مشرف المباراة بعدم تعاون إدارة نادي الديوانية بإرسال قوائم أسماء اللاعبين، ما سبّب إرباكاً، حيث تكررت هذه الحالة للمرة الثانية".وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت نظر الى نادي الديوانية استناداً الى أحكام المادة 1/8 من لائحةِ الانضباط، وفي حاله تكرار ستكون العقوبة أشد، بحسب البيان.