مدرب فرنسا يحدد موقفه من مشاركة مبابي في اولمبياد 2024

وقال ديشامب في مقابلة عبر قناة فرانس 3 حول رغبة مبابي في المشاركة بهذا الحدث وأن يكون ضمن المغامرة، :"أراه مؤشرا جيدا وإيجابيا".وتستضيف باريس، أولمبياد 2024 التي ستقام في صيف العام المقبل بعد أسابيع قليلة من انتهاء كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.وأشار مدرب الديوك في سياق آخر، إلى أن "اختيار مبابي قائدا جديدا لمنتخب فرنسا، قرار طبيعي ومنطقي".واكد ديشامب "مبابي يملك كل المقومات ليكون قائدا لمنتخب فرنسا، فهو جاهز لتحمل المسئولية كاملة، ولا يبدو الأمر كأنه بدلة واسعة عليه".ولفت إلى أنه "حسم القرار بعد مشاورات وتنسيق بين مبابي وأنطوان جريزمان، الذي سيكون القائد الثاني، وله أدوار قيادية مهمة داخل الفريق".وأتم "القرار لا يعني انتزاع شارة القيادة من جريزمان ومنحها إلى مبابي، ولم يكن الأمر صداعًا بالنسبة لي، بل قرار اتخذته بناء على عدة معايير".ويستعد مبابي (24 عامًا) لظهوره الأول كقائد لمنتخب فرنسا في مباراة هولندا، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.