حول التعاقد مع مهاجم جديد.. بنزيما يبدي غضبه من قرار الملكي

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا مع أي فريق.وأشار برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني إلى "وجود صمت مقلق في ريال مدريد حول مصير كريم بنزيما".وتابع البرنامج "مجلس إدارة ريال مدريد لم يقرر بعد إذا كان بنزيما يستحق تمديد عقده لموسم آخر أم لا"ونوه "لا دليل واضح على أن كريم بنزيما سيمدد عقده مع ريال مدريد".وأوضح برنامج الشيرنجيتو أن "إدارة ريال مدريد تخطط للتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل، وبنزيما غير راض عن هذا الأمر".وذكر أن "القرار النهائي بشأن مصير كريم بنزيما لم يتخذ بعد، لكنه سيظهر للنور في وقت قريب".