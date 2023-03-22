ميسي يعيد النظر بالعودة الى برشلونة

وذكرت إذاعة راديو كتالونيا أن "إطلاق جماهير باريس، صافرات الاستهجان ضد ميسي، وصعوبات أخرى، جعلت البرغوث يعيد النظر في إمكانية العودة للبارسا".وأضافت أن "ميسي يرحب حاليا بفكرة العودة إلى برشلونة في الموسم المقبل، لكن هذه الخطوة غير مؤكدة".وأشارت الى ان "فكرة العودة إلى برشلونة لم تكن في حسابات ميسي بسبب ظروف رحيله بشكل حزين قبل عامين، بعد الفشل في تجديد عقده صيف 2021".وختمت الإذاعة الكتالونية "الجرح الواسع برحيل ميسي عن البارسا، بدأ يلتئم، وفقا لتأكيدات المقربين من قائد منتخب الأرجنتين".وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم بعد إمكانية تجديد التعاقد، في ظل تكهنات صحفية أخرى، رشحته للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي أو الهلال السعودي.