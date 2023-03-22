رونالدو يتوقع مستقبل الدوري السعودي: سيكون الخامس عالمياً

ونجح رونالدو في جذب أنظار العالم بقوة إلى الدوري السعودي للمحترفين، فضلا عن الأداء المميز الذي قدمه، حيث سجل 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 10 مباريات بكافة المسابقات والبطولات.وقال رونالدو في تصريحات، : "أعلم أن الدوري السعودي ليس بقوة الدوري الإنجليزي (بريميرليج)، لكنني متفاجئ حقا بتطور كرة القدم هنا".وأضاف: "إذا استمر الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطبيق الخطة التي يريدها، سيصل بمستوى الدوري المحلي إلى القمة".واختتم بقوله: "أتوقع إذا استمر في التقدم، سيكون خامس أو سادس أفضل دوري على مستوى العالم بكل تأكيد".وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو انضم لمعسكر المنتخب البرتغالي الحالي للمشاركة في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".