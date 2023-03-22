العراق يهزم فيتنام في بطولة الدوحة تحت 23 عاماً

تمكن المنتخب الأولمبي العراقي من هزيمة نظيره الفيتنامي في بطولة الدوحة الدولية تحت 23 عاماً.



وسجل منتخبنا ثلاثة أهداف جاءت بأقدام علي الموسوي وأحمد حسن وذو الفقار يونس.

وانطلقت البطولة للمنتخبات الأولمبية، الأربعاء، بمشاركةِ عشرة منتخبات آسيوية، ويواجه العراق نظيره الكوري الجنوبي يوم السبت المقبل.