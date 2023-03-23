عرض جديد من قطر لشراء مانشستر يونايتد.. "أكبر صفقة بالعالم"

وكان جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف شباط الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على بطل إنكلترا 20 مرة ، على غرار مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات برئاسة مالكها البريطاني جيم راتكليف التي تقدمت ايضا بعرض ثان اليوم ايضا.وذكرت وسائل اعلام انكليزية عدة بان العرضين تخطيا 5.7 مليار يورو ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على احدهما، ستكون اكبر صفقة لشراء اي ناد في العالم في لعبة جماعية.وكشف المصدر لفرانس برس بأن الشيخ جاسم "واثق" بانه تقدم "بأفضل عرض للنادي، لانصاره والمجتمع المحلي". وختم "المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جوابا سريعا".وأكد البيان على ان العرض سيكون خاليًا تمامًا من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.