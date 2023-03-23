وقال "يويفا" في بيان رسمي ، أنه "سيفتح تحقيقا ضد نادي برشلونة، بخصوص إمكانية اختراقه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".وأوضح أن "خطوة التحقيق مع برشلونة، تتسق مع المادة 31 فقرة 4 من لائحة لجنة الانضباط باليويفا".وأشار "يويفا" إلى" تعيين مفتشين للمشاركة في سلسلة التحقيقات ضد النادي الكتالوني، مضيفا أنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب".وتعد هذه هي أول خطوة رسمية يقوم بها اليويفا تجاه قضية نيجريرا، وتأتي بعدما انتشرت أنباء في الأيام الماضية عن إمكانية استبعاد النادي الكتالوني من المسابقات الأوروبية بسبب القضية.ويخضع نادي برشلونة لتحقيق قضائي في إسبانيا بشأن صرف أموال بطريقة غير قانونية، لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، إنريكيز نيجيريرا.من جانبها، تحركت إدارة البارسا بـ5 دعاوى قضائية ضد صحفيين ووسائل الإعلام، تتهمهم بتشويه صورة النادي بمعلومات مغلوطة في هذه القضية، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية إسبانية.وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قال إن هذه القضية بمثابة حملة ممنهجة تستهدف زعزعة استقرار الفريق على المدى القصير، والسيطرة على النادي.ومن المقرر أن يفصل القضاء الإسباني في هذه القضية أوائل يونيو/ حزيران المقبل.