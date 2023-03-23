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بغياب 13 لاعباً.. مدريد يخوض ثاني وحداته التدريبية هذا الأسبوع
Alsumaria Tv
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أجرى ريال مدريد، اليوم الخميس، ثاني جلسة تدريبية له هذا الأسبوع، حيث قاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المران في غياب 13 لاعبا دوليا.
وشارك في المران الفرنسي كريم بنزيما، ومجموعة من لاعبي فريق الناشئين.
وقام الفريق بسلسلة من تمارين السيطرة والاستحواذ والتمريرات وتناقل الكرة، وخاض مباراة مصغرة، بينما اختتم التدريب بالتسديد على المرمى.
وسيعود ريال مدريد للملاعب في الثاني من أبريل/نيسان القادم حيث سيستقبل بلد الوليد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة ال27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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