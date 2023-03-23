ممثلو كيسي يحسمون جدل رحيله الى انتر

وقال ممثلو كيسي لفابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "ننفي أي انتقال محتمل لكيسي، الوضع يبقى كما هو بالنسبة للاعب والنادي، الأخبار المزيفة أصبحت مزعجة.. احتمالية رحيله عن البرسا في الانتقالات المقبلة هي نفس احتمالية أن يملك الثعبان أرجل بصورة مفاجأة الصيف المقبل".وأوضحوا: "كيسي يشارك ويلعب بصورة مميزة للغاية ويسجل الأهداف، ودخل تاريح البرسا بالتوقيع على الهدف رقم 3 آلاف، ومع ذلك لا يزال هناك أشخاص لديهم الشجاعة لنشر أخبار وهمية، البرسا وفرانك واضحان.. هو يرغب في البقاء".يذكر أن كيسي شارك مع البرسا في 32 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.