متفوّقًا على الكويتي بدر المطوع.. رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا

ودخل رونالدو التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال الافتتاحية في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام ليختنشتاين الخميس 23 مارس/آذار 2023، ليسجل رقماً جديداً كأكثر اللاعبين خوضاً لمباريات دولية لكرة القدم للرجال.وبذلك خاض رونالدو الذي أكمل 38 عاماً الشهر الماضي، مباراته الدولية الـ197، متقدماً بفارق مباراة واحدة على الكويتي بدر المطوع الذي شارك في 196 مباراة دولية.كما يحمل رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع البرتغال في 2003، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية برصيد 118 هدفاً.فيما يلي، قائمة أكثر اللاعبين خوضاً لمباريات دولية لكرة القدم للرجال:1– البرتغالي كريستيانو رونالدو (196) منذ 2003.2 – الكويتي بدر المطوع (196 مباراة) منذ 2003.3 – الماليزي سوه تشين آن (195) منذ 1969.4 – المصري أحمد حسن (184) منذ 1995.5 – العماني أحمد مبارك (183) منذ 2003.6 – الإسباني سيرجيو راموس (180) منذ 2005.7 – المكسيكي أندريس جواردادو (179) منذ 2005.8 – السعودي محمد الدعيع (178)منذ 1993.9 – المكسيكي كلاوديو سواريز (177) منذ 1992.10 – الإيطالي جيانلويجي بوفون (176) منذ 1997.