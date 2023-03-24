السومرية نيوز - رياضة



نجا جوزيف وولاكوت، حارس مرمى منتخب غانا، من إصابة خطيرة، وذلك خلال إحدى الحصص التدريبية "للنجوم السوداء".

وانتشر مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر سقوط عارضة المرمى على قدم وولاكوت اليمنى، بشكل مفاجئ، أثناء مران المنتخب.



وعانى وولاكوت من آلام قوية للغاية، حيث سقط على أرضية ملعب "بابا يارا" في كوماسي، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له.



ومن حسن حظ الحارس الغاني أنه تحرك إلى الأمام قليلا قبل ثوان فقط من سقوط الإطار، وإلا لكانت الإصابة أكثر خطورة وفي منطقة الرأس.