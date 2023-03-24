رونالدو يعلق على انجازه الجديد مع البرتغال

ودخل رونالدو، تشكيلة البرتغال لمواجهة ليشتنشتاين، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات برصيد 197 مباراة دولية، متجاوزاً الكويتي بدر المطوع الذي يمتلك 196 مواجهة.وقال رونالدو في تدوينة عبر توتير: "لدي العديد من المشاعر الطيبة للعودة للعب مرة أخرى والتسجيل لمنتخبنا وفي ملعب خاص بالنسبة لي.. فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق على مستوى المنتخبات".واستهل منتخب البرتغال، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بالفوز (4-0) على ضيفه ليشتنشتاين.واعتلى منتخب البرتغال، قمة المجموعة بعد أول جولة متفوقا بفارق الأهداف عن البوسنة التي هزمت أيسلندا (3-0)، وتعادل سلوفاكيا ولوكسمبورغ (0-0).