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مانشستر سيتي مهدد بفقدان "الدبابة النرويجية" أمام ليفربول
Alsumaria Tv
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علق آلف هالاند، والد النرويجي إيرلنج مهاجم مانشستر سيتي، على إمكانية غياب "الدبابة النرويجية" عن مواجهة ليفربول، المقرر إقامتها يوم 1 أبريل/نيسان المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
وقال والد هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "إيرلنج يتلقى العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وسيكافح من أجل العودة إلى المباريات".
وعن إمكانية لحاقه بمواجهة الريدز، أوضح والد اللاعب: "لست طبيبًا، لكن أعتقد أنه لا يمكنه إمضاء أسبوعين دون تدريب".
وواصل: "إنه يحتاج إلى الكثير من العناية، يجب أن يكون هناك تقدم.. إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب".
وختم: "الأمر يتعلق بكيفية استجابته للعلاج في الأيام القليلة المقبلة".
وتأكد غياب هالاند عن المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي إسبانيا وجورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
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