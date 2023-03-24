لابورتا بشأن عودة ميسي لبرشلونة: ابوابنا مفتوحة

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان (فريقه الحالي) بنهاية الموسم الجاري، ولم تنجح إدارة النادي الفرنسي في التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى النادي الكتالوني، أو بالانتقال للدوري الأمريكي للمحترفين، بعد موسمين مع "بي إس جي" لم يكونا موفقين إلى درجة كبيرة.. كما أن هناك رغبة من جانب عدة أندية سعودية في ضمه.وقال خوان لابورتا، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "ميسي يعرف أن أبواب برشلونة مفتوحة.. سنرى".وأضاف رئيس البراسا: "يجب أن أجد طريقة لتحسين العلاقة الحالية بين ميسي وبرشلونة".جدير بالذكر أن ميسي رحل عن البلوجرانا خلال ولاية لابورتا، بعد فشل النادي في التوصل معه لاتفاق بشأن التجديد.