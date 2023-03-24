اوزيل يكشف سبب تفضيله مدريد على برشلونة

وأعلن أوزيل، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، خلال الساعات الماضية، مكتفيًا بما حققه خلال مسيرته.وقال أوزيل في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان يجب أن أختار بين ريال مدريد وبرشلونة، وفي النهاية لم يكن الأمر يتعلق بالمال، لا أعرف ما إذا كان هذا معروفًا، لكنني زرت مدريد وبرشلونة في ذلك الوقت وكان الاختلاف هو جوزيه مورينيو".وأوضح: "لقد قابلني مورينيو في صالة كبار الشخصيات بريال مدريد، وأخذني لرؤية الملعب وجميع البطولات التي فازوا بها، لقد أصابني ذلك بالقشعريرة".وأضاف: "على عكس زيارة برشلونة، كانت أقل حماسة، وما هو أمر مخيب للآمال، خاصة أن بيب جوارديولا لم يكلف نفسه عناء مقابلتي".وأكمل: "قبل تلك الرحلة أحببت حقًا أسلوب برشلونة في كرة القدم، وكان بإمكاني أن أتخيل نفسي حقًا ألعب معهم، لكن ريال مدريد خرج بكل شيء، لذلك كان جوزيه مورينيو بلا شك العامل الأكثر أهمية في قراري، بعد زيارتي للناديين، كان قراري واضحًا بنسبة 100%، أردت أن أصبح مدريديًا".وعن لقاءات الكلاسيكو التي خاضها، قال: "أعتقد أنني عشت أفضل فترات الكلاسيكو، مدريد - برشلونة في ذروتها، حتى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا! كانت المباريات التي احتوت على كل شيء، مورينيو ضد بيب، وكريستيانو ضد ميسي".وتابع: "اليوم الكلاسيكو افتقد الحدة والعاطفة، كما أقول، كان الفوز على برشلونة في ذلك الوقت بمثابة النشوة، لأنها كانت مباريات قوية بشكل لا يصدق".وأردف: "هزيمتنا 0-5 في الدوري عام 2010 كانت واحدة من أكبر كوابيسي على أرض الملعب، لقد لعبت العديد من المباريات والعديد من مباريات الديربي، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شيء مثل الكلاسيكو".وعن سبب مغادرة ريال مدريد، قال: "في بداية ذلك الموسم، لم أحصل على الكثير من الدقائق للعب، وكان هناك خلاف بين السيد فلورنتينو بيريز مع والدي ووكيل أعمالي، كان علينا البحث عن نادٍ جديد، كان الأمر صعبًا بالنسبة لي".وواصل: "عندما أقلعت الطائرة وبدأت في التحليق، سقطت الدموع من عيني، كانت تلك اللحظة التي أدركت فيها أن الأمر انتهى، لكنني كنت حريصًا على مؤازرة الريال أمام ليفربول، العام الماضي، في نهائي دوري الأبطال بباريس".وعن المدرب الأفضل في مسيرته، قال: "بالنسبة لي، جوزيه مورينيو هو مدرب القرن، ليس فقط من الناحية التكتيكية، ولكن أيضًا الطريقة التي يتحدث بها في غرفة الملابس، وكيف يحمي فريقه دائمًا في وسائل الإعلام.. إنه حقًا من الطراز العالمي".وعن أفضل خصم واجهه، قال: "ميسي، والجميع يعرف لماذا".