بايرن ميونخ يقيل ناجلسمان

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، بشكل رسمي نهاية رحلة المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مع الفريق الأول، وذلك بعد أقل من عامين على توليه المهمة.





وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أنه اجتماع بين إدارة بايرن ميونخ والمدرب ناجلسمان، والنادي سيعلن إقالته، والمدرب الإسباني فوجئ بالقرار ويشعر بالإحباط".



كشفت تقارير صحفية إيطالية أن "إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني استقرت على رحيل المدرب جوليان ناجلسمان، بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أنه اجتماع بين إدارة بايرن ميونخ والمدرب ناجلسمان، والنادي سيعلن إقالته، والمدرب الإسباني فوجئ بالقرار ويشعر بالإحباط".