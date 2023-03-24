رسميا.. بايرن ميونخ يعين توخيل بديلا لناغلسمان

بايرن سيلعب أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.وتولى ناغلسمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي في الموسم الماضي.وودع بايرن كأس ألمانيا من الدور الثاني بعد خسارة مدوية أمام بروسيا مونشنجلادباخ، ودوري أبطال أوروبا بعد هزيمته المفاجئة أمام فياريال الإسباني.وقال بايرن في بيان رسمي: "تم التوصل إلى هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بالتشاور مع الرئيس هربرت هاينر، وسيتولى توماس توخيل قيادة الفريق".وكشف بايرن أن توخيل وقع عقدا مع الفريق البافاري يمتد حتى 2025.وسيقود توخيل مران الفريق الأول لنادي بايرن ميونخ للمرة الأولى يوم الإثنين.وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن، يوم الأحد الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.وكان ناغلسمان الذي تولى قيادة بايرن خلفا لفليك، وقع عقدا لمدة خمس سنوات وعبر مجلس إدارة النادي عن دعم مدربه قبل أيام.لكن قبضة بايرن على الدوري تراخت مقارنة بآخر عشرة مواسم والتي فاز فيها باللقب، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف بروسيا دورتموند قبل المواجهة التي تجمع بينهما مطلع أبريل نيسان المقبل.وقاد توخيل تشيلسي للفوز بدوري الأبطال في 2021 بعدما تولى القيادة خلفا لفرانك لامبارد لكنه كان بلا فريق منذ إقالته من تدريب الفريق الإنجليزي العام الماضي.وذاع صيت توخيل في الدوري الألماني بعد الأداء الهجومي الذي قدمه مع ماينتس قبل أن يتولى تدريب دورتموند وفاز معه بكأس ألمانيا في 2017.كما قاد المدرب البالغ عمره 49 عاما باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين فضلا عن الوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى على الإطلاق في 2020 عندما خسر أمام بايرن.