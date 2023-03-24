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المنتخب الأولمبي ينهي تحضيراته لمواجه نظيره الكوري غدا (صور)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انهى منتخبنا الاولمبي تحضيراته، مساء اليوم الجمعة، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي غداً السبت ضمن منافسات بطولة الدوحة الدولية".
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منتخبنا الاولمبي انهى تحضيراته، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي غداً السبت ضمن منافسات بطولة الدوحة الدولية، بأجراء وحدة تدريبية بقيادة الجهاز الفني للمنتخب".
الصور ادناه:
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