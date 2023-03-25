مبابي يواصل تحطيم الأرقام ويتجاوز بنزيما بترتيب هدافي فرنسا

وحمل مبابي البالغ عمره 24 عاما شارة قيادة منتخب فرنسا لأول مرة في تاريخه، وذلك في نفس الأسبوع الذي حمل فيه شارة قيادة فريقه باريس سان جيرمان.وقالت محطة "ESPN" إن مبابي سجل هدفه الـ 38 بهدفيه في مرمى هولندا ليتجاوز بنزيما بفارق هدف واحد خاصة بعدما اعتزل اللعب الدولي عقب نهاية كأس العالم العام الماضي التي لم يشارك فيها وشهدت خلافات مع ديدييه ديشان المدير الفني الحالي للمنتخب.وأعلن بنزيما الفائز بالكرة الذهبية اعتزاله دوليا في عيد ميلاده الـ 35 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر.وأثيرت تقارير حول خلاف بنزيما، الذي سجل 37 هدفا في 97 مباراة دولية، مع ديشان لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه، وقد رفض حضور حفل تكريم للاعبين المعتزلين على هامش مباراة هولندا يوم الجمعة.ونشر صورة له بقميص فرنسا عن إعلان اعتزاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتب: "بذلت جهدا وارتكبت أخطاء حتى وصلت لما أنا فيه اليوم، أنا فخور بذلك، كتبت قصتي وقصتنا (مع المنتخب) انتهت".واحتل مبابي المركز الخامس في ترتيب هدافي فرنسا عبر التاريخ، ويتأخر بفارق ثلاثة أهداف فقط عن ميشيل بلاتيني وخمسة عن زميله أنطوان غريزمان.ويتصدر قائمة هدافي فرنسا أوليفييه جيرو برصيد 53 هدفا وقد حقق هذا الرقم خلال مونديال قطر العام الماضي، ويليه أسطورة آرسنال تييري هنري الذي يملك 51 هدفا.ولا شك أن مبابي يملك القدرة على تصدر قائمة هدافي فرنسا عبر التاريخ خاصة أنه لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره وبات قائدا للفريق وشارك في آخر بطولتين لكأس العالم.