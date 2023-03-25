وأوضح التقرير، المنشور في صحيفة "سبورت 24" الروسية: "يعود المنتخب للعب في أرض الوطن، ستكون المباراة الودية ضد العراق أول مباراة على أرضه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ، عندما فاز على قبرص في تصفيات كأس العالم 2022".وأضافت: "هناك أوقات رائعة عندما تلعب أمام جماهيرك، والآن بعد عام ونصف، ستلعب روسيا أخيرًا على أرضها.. صحيح أن المباراة ودية، ولكنها ذات أهمية كبرى".وتطرقت الصحيفة الروسية حول إمكانيات المنتخب العراقي: "يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في الخارج، وذات قيمة فنية عالية، وسبق لهم أن ساهموا في يناير/كانون الثاني 2023 من التتويج بكأس الخليج، بعد الفوز على عمان في المباراة النهائية التي اتضح أنها مباراة أنيقة مع سيناريو مثير ووقت إضافي".وأوضحت: "منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لم يفز المنتخب الروسي، رغم مواجهة منتخبات ذات مستويات متوسطة، كطاجيكستان وأوزبكستان وإيران.. كما أن المرة الأخيرة التي حققت فيها كتيبة فاليري كاربين الانتصار كانت على قيرغيزستان، ولم تشهد أي انتصارات منذ ذلك الحين".