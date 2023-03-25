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اول تعليق لتوخيل بعد توليه منصب الادارة الفنية لبايرن ميونخ
Alsumaria Tv
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أشاد المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، توماس توخيل، اليوم السبت، بقدرات الفريق البافاري على المستوى الفني.
وقال توخيل في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، :"بايرن لديه فريق يستطيع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الجودة وعمق التشكيلة".
وأضاف :"في إنجلترا وباريس يضعان بايرن ميونخ في تقييم مرتفع، لا أحد يريد اللعب ضد الفريق البافاري".
وتابع :"تدريب بايرن شرف عظيم، أشكر أوليفر كان وحميديتش وهيربرت هاينر وأولي هونيس على الثقة".
ونوه :"أساس الفريق هو الالتزام، بايرن ميونخ يتمحور حول الانتصار وطريقة تحقيق ذلك، البافاري من أفضل أندية أوروبا ويعج بالمواهب".
وشدد :"أتطلع للعمل مع لاعبي بايرن، لا يوجد أي اختبار أكبر من بدء المهمة بمواجهة دورتموند، فهي الموقعة الأكبر في البوندسليجا".
وأتم :"مواجهة دورتموند حماسية للغاية بسبب تعثر بايرن في الجدول، بجانب الموسم الاستثنائي للخصم، لكن هذا لن يمنعنا من إنجاز المهمة".
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