اول تعليق لتوخيل بعد توليه منصب الادارة الفنية لبايرن ميونخ

وقال توخيل في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، :"بايرن لديه فريق يستطيع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الجودة وعمق التشكيلة".وأضاف :"في إنجلترا وباريس يضعان بايرن ميونخ في تقييم مرتفع، لا أحد يريد اللعب ضد الفريق البافاري".وتابع :"تدريب بايرن شرف عظيم، أشكر أوليفر كان وحميديتش وهيربرت هاينر وأولي هونيس على الثقة".ونوه :"أساس الفريق هو الالتزام، بايرن ميونخ يتمحور حول الانتصار وطريقة تحقيق ذلك، البافاري من أفضل أندية أوروبا ويعج بالمواهب".وشدد :"أتطلع للعمل مع لاعبي بايرن، لا يوجد أي اختبار أكبر من بدء المهمة بمواجهة دورتموند، فهي الموقعة الأكبر في البوندسليجا".وأتم :"مواجهة دورتموند حماسية للغاية بسبب تعثر بايرن في الجدول، بجانب الموسم الاستثنائي للخصم، لكن هذا لن يمنعنا من إنجاز المهمة".