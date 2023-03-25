بعد تحطيم رقمه القياسي.. المطوع يوجه رسالة عاطفية لرونالدو

ونشر بدر المطوع صورة عبر حسابه على موقع تويتر هنأ فيها رونالدو، قائلا: "يشرفني جدا أن أمثل بلدي في 196 مباراة دولية، أنا ممتن لامتياز أنني كنت لاعب الرجال الأكثر مشاركة".وأضاف: "أنا سعيد لأن الرقم القياسي سيتمّ نقله الآن إلى كريستيانو رونالدو، أنت حقا أسطورة وقدوة لكل لاعب كرة قدم، أتمنى لك حظا سعيدا وغير ذلك الكثير، وإنجازات مذهلة".ووصل كريستيانو رونالدو لمباراته رقم 197 بقميص منتخب البرتغال، خلال مشاركته في مباراته ضد ليختنشتاين (4-0) يوم الخميس الماضي، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، واصبح "صاروخ ماديرا" أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية، بفارق مباراة واحدة فقط عن المطوع.