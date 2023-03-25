رونالدينيو يعلق على عودة ميسي لبرشلونة

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مع أي ناد مجانا، وهو ما أثار التكهنات حول إمكانية عودته لصفوف البارسا.وقال رونالدينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أنا صديق ميسي، لذا أنا سعيد جدا من أجله، أسعد برؤية أصدقائي يحققون الأحلام".وأضاف النجم البرازيلي: "بالنسبة لي، أرى أن ميسي هو الأفضل على الإطلاق، وأود أن أراه سعيدا، لا يهمني أين هو، لكن بعد كل التاريخ الذي حققه ميسي مع برشلونة، سيكون من الرائع أن ينهي مسيرته هناك".وكان الدولي الأرجنتيني قد رحل إلى النادي الباريسي، بعد تعذر تجديد عقده مع البارسا لأسباب مالية.