هاري كين يضع شرطا لتجديد عقده مع توتنهام

وينتهي تعاقد كين مع توتنهام، بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اسمه بالرحيل إلى أكثر من ناد، أبرزهم مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن "كين لا يمانع تجديد عقده مع توتنهام، ولكن بشرط تعيين مدرب من الطراز العالمي".وينتهي تعاقد كونتي مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أن هناك نية للإبقاء عليه أكثر من ذلك.وأكد التقرير أن "كين معجب بالألماني يوليان ناجلسمان، الذي رحل مؤخرا عن منصبه في بايرن ميونخ، وبات مرشحا لخلافة كونتي".وأشار إلى أن "ناجلسمان منفتح على الانتقال للتدريب في البريميرليج، من بوابة توتنهام".