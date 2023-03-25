العراق يخسر أمام كوريا في بطولة الدوحة تحت 23 عاماً

خسر المنتخب الأولمبي العراقي، السبت، أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف في بطولة الدوحة الدولية تحت 23 عاماً.



وكان منتخبنا قد هزم يوم الأربعاء الماضي في ذات البطولة، نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف نظيفة. وانطلقت البطولة للمنتخبات الأولمبية في قطر بمشاركة عشرة منتخبات آسيوية.

