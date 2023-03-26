تطورات موقف برشلونة لاستعادة ميسي

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "برشلونة لا يريد اتخاذ خطوة غير ناجحة مع ميسي، وكما هو معروف فإن خوان لابورتا، رئيس النادي، يريد عودته للفريق".وأضافت الصحيفة: "من ناحية المال فعرْض برشلونة لن يكون الأفضل، ولكن كل شيء يعتمد على إرادة ليونيل ميسي، والنادي يريد معرفة رغبة النجم الأرجنتيني الآن، خاصة وأنهم يعتقدون أنه يريد الاستمرار في أوروبا عن أي عروض أخرى لديه من الدوريين الأمريكي أو السعودي".وأشارت: "تبقى الآن معرفة قرار ميسي الذي عليه أن يقبل دورًا مختلفًا بالفريق وفي غرفة الملابس نظرًا لعمره والقيادة التي ظهرت في غيابه، كل شيء سيعتمد على قراره، والنادي يتوقع أن يصل قراره على شكل معلومة من قبل أحد اللاعبين أو عن طريق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوغرانا".وكان ميسي قد انضم إلى برشلونة في عمر 13 عاما، حيث حظي بفترة رائعة مع النادي الكتالوني وحقق لقب الدوري الإسباني عشر مرات وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.وتسببت المشاكل المادية التي واجهها برشلونة في رحيل ميسي عن الفريق في عام 2021، حيث وقع مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لعام ثالث.ورغم ذلك فإن ميسي لم يوافق حتى الآن على تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن عودته لـ"كامب نو" مجددا.وكان لابورتا، قد قال في تصريحات له مؤخرا: "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وكان اللاعب الأكثر أهمية في تاريخ برشلونة، ولكن يجب أن أكون حذرا فيما أقوله، فهو لاعب باريس سان جيرمان الآن ويجب علي احترام ذلك".وتابع لابورتا: "ميسي يعلم أنه في قلوبنا، هو جزء من شعارنا، الإرث الذي وجدت نفسي فيه حينما أصبحت رئيسا لم يكن جيدا، وكان عليّ اتخاذ قرار لم أكن راضيا عنه، يجب علي إيجاد طريقة لإصلاح العلاقة بين ميسي وبرشلونة، سنرى ما سيحدث، لكنه يعلم أن أبواب النادي مفتوحة".